Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen: Unbekannte Täter beschädigen Toilettenanlage

Homberg (ots)

Neukirchen Sachbeschädigung in Toilettenanlage Tatzeit: 12.09.2019 Sachschaden in Höhe von 1.500,- Euro verursachten unbekannte Täter bei Sachbeschädigungen an dem öffentlichen Toilettengebäude in der Birkenallee. Die Täter drehten das Wasser auf und rissen zwei Wasserleitungen heraus. Weiterhin verstopften sie den Abfluss in dem Gebäude, sodass das laufende Wasser nicht abfließen konnte. Für Hinweise die zur Ermittlung der Täter führen, hat der Magistrat der Stadt Neukirchen eine Belohnung in Höhe von 200,- Euro ausgesetzt. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

