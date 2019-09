Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Zwei Männer bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - zwei Personen schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen Tatzeit: 14.09.2019, 00:14 Uhr An der Bushaltestelle im Wiegelsweg kam es in der Nacht von Freitag zu Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zwei Personen erlitten hierbei schwerere Verletzungen, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten. Laut einer Zeugin, welche auch die Polizei verständigte, kam es im Bereich der Bushaltestelle zu einer Schlägerei, wobei wohl mehrere Personen auf zwei Männer einschlugen. Beim Eintreffen der Polizisten am Geschehensort wurden nur noch ein 58-Jähriger und sein 39-jähriger Sohn angetroffen. Beide Personen wiesen erhebliche Verletzungen auf. Aufgrund einer offensichtlichen Messerverletzung des 58-Jährigen wurdee in Notarzt verständigt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden beiden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Die Hintergründe der Tat und die Täter sind bislang nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell