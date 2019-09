Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen: Unbekannte Täter brechen in Rathaus ein

Homberg (ots)

Neukirchen Einbruch in Rathaus Tatzeit: 13.09.2019, 13:00 Uhr bis 16.09.2019, 07:00 Uhr Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in das Rathaus ein und versuchten erfolglos einen Tresor aufzubrechen. Die Täter gelangten über ein zuvor geöffnetes Oberlicht in das Gebäude. Sie begaben sich in ein oberes Stockwerk, wo sie eine Tür aufbrachen und den Büroraum durchsuchten. Einen vorhandenen Tresor versuchten die Täter aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Täter flüchteten durch ein zuvor geöffnetes Fenster aus dem Rathaus. Ob etwas gestohlen wurde, steht zurzeit nicht genau fest, ebenso ist die Höhe des Sachschadens noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

