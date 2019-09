Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf-Obergrenzebach: Bargeld aus Gaststätte gestohlen

Homberg (ots)

Frielendorf-Obergrenzebach Einbruch in Gaststätte Tatzeit: 14.09.2019, 02:14 Uhr Am Samstagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Roppershäuser Straße ein und stahlen Bargeld aus einer Sparfachanlage. Die Täter brachen ein Küchenfenster auf und stiegen anschließend in die Gaststättenräume ein. Sie durchsuchten den Gastraum und entwendeten Bargeld aus der zuvor aufgebrochenen Sparfachanlage. Mit ihrer Beute flüchteten sie durch das aufgebrochene Fenster in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

