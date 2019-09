Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg: 3.800,- Euro Schaden durch zerkratzen eines Pkw

Homberg (ots)

Felsberg Unbekannte Täter zerkratzen komplettes Auto Tatzeit: 15.09.2019, 20:00 Uhr bis Montag, 16.09.2109, 07:00 Uhr Einen schwarzer VW Tiguan, welcher in der Unteren Birkenallee geparkt war, zerkratzen unbekannte Täter mit einem scharfen Gegenstand. Die Täter begaben sich zu dem Pkw und zerkratzten die vier Türen, die Heckklappe, den Tankdeckel und die Motorhaube. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.800,- Euro. Hinweise bitt an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

