Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots)

An der Kreuzung Max-Planck-Straße - Kurt-Schumacher-Straße kam es gestern, 28.01.2020, um 14.48 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem Audi und einem Mazda. Der 74-jährige Audi-Fahrer war auf der Max-Planck- Straße unterwegs. An der genannten Kreuzung missachtete er die Vorfahrt des 53-jährigen Mazda-Fahrers. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Autos hoher Sachschaden, Gesamtschadenshöhe 11.000 EUR.

