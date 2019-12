Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert am Steuer

Northeim (ots)

Montag, 16.12.2019, 17:10 Uhr Northeim, Einbecker Landstraße

NORTHEIM (da) - Mit mindestens einem Monat Fahrverbot und 500EUR Bußgeld muss ein 51-jähriger aus dem Bereich Nörten-Hardenberg rechnen. Der Mann geriet am gestrigen Abend in der Einbecker Landstraße mit seinem PKW in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5Promille, so dass ein entsprechendes Verfahren eingeleitet wurde. Des Weiteren wurde die Weiterfahrt vor Ort untersagt.

