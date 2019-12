Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit RTW

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Neue Straße, Samstag, den 14.12.2019, 12:21 Uhr Zum genannten Zeitpunkt ist es in der Neuen Straße in Richtung Schwarzer Weg zu einem Verkehrsunfall mit einem RTW gekommen. Dieser hat unter der Nutzung von Sonderrechten einen blauen Opel Corsa einer 80-jährigen aus Greene überholt und diesen dabei am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Schaden am Opel beläuft sich auf ca. 300 Euro. Der RTW ist dann weiter über den Schwarzen Weg/ Holzmindener Straße stadteinwärts gefahren. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Unfall bzw. den RTW zur Unfallzeit bemerkt haben, sich telefonisch unter der Tel.Nr. 05382-919200 zu melden. (bas)

