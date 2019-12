Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Vorbeifahren Außenspiegel bechädigt

Dassel(pap) In Dassel kam es am Montag, 16.12.2019, in der Zeit von 09.30 bis 12.00 Uhr in der Poststraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines in der Poststraße geparkten Transporters beschädigt. Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort. Es entstand ein Schaden von ca 200,- Euro. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizeistation Dassel oder dem Polizeikommissariat Einbeck in Verbindung.

