Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Drahtseil über Downhillstrecke gespannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch/-Süd (ots)

Unbekannte haben vermutlich am Samstag (21.09.2019) ein dünnes Drahtseil über die Downhillstrecke zwischen Degerloch und Heslach gespannt. Ein 16 Jahre alter Jugendlicher fuhr am Samstag gegen 13.00 Uhr auf der Downhillstrecke. Im Bereich einer Holzbrücke erkannte er das quer zwischen zwei Bäumen auf Brusthöhe gespannte, wenige Millimeter starke Drahtseil. Er bremste stark ab, stürzte dabei jedoch und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein nachfolgender, bislang unbekannter Radfahrer entfernte mit dem Jugendlichen zusammen das Seil, er gab an, dieses entsorgen zu wollen. Der Vater des 16-Jährigen erstattete am Sonntagnachmittag (22.09.2019) Anzeige. Zeugen, insbesondere der unbekannte Radfahrer, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

