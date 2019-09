Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter versucht Handtasche zu rauben - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagnachmittag (21.09.2019) versucht, einer 58 Jahre alten Frau die Handtasche zu rauben. Die 58-Jährige war gegen 14.30 Uhr in der Kremser Straße unterwegs in Richtung Bahnhof, als der Unbekannte von hinten an sie herantrat und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Die 58-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich. Nachdem es dem Täter nicht gelang die Handtasche an sich zu bringen, flüchtete er unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Raubdezernat unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

