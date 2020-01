Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Verletzter und 12.000 Euro Sachschaden

Ludwigshafen (ots)

Eine 41-Jährige leicht verletzt, zwei abgeschleppte Autos und rund 12.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag, 27.01.2020, gegen 6:30 Uhr, auf der L 523. Ein 36-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes auf der L 523 in Richtung Brunckstraße. Kurz vor der Einmündung erkannte er nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zu spät, dass die Autos vor ihm verkehrsbedingt anhalten mussten. Er fuhr auf den unmittelbar vor ihm haltenden Mercedes der 41-Jährigen auf, der wiederum auf den vor ihr haltenden Lkw eines 46-Jährigen geschoben wurde. Die 41-Jährige wurde leicht verletzt. Sie und der 36-Jährige wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An dem Lkw entstand augenscheinlich kein Schaden.

