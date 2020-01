Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mobiltelefon geraubt

Ludwigshafen (ots)

Gestern Mittag, 27.01.2020, um 12 Uhr, raubte ein bislang Unbekannter einem Fußgänger in der Ludwigstraße das Mobiltelefon. Der Fußgänger war auf dem Weg zur Haltestelle in der Ludwigstraße. Er hielt dabei sein Mobiltelefon in der Hand. Ein Mann, der ihm ebenfalls zu Fuß entgegen kam, riss ihm plötzlich gewaltsam das Mobiltelefon aus der Hand und rannte in Richtung Wredestraße weg. Bei dem Täter handelte es sich um einen ca. 1,80m großen Mann. Er war mit einer Pudelmütze, schwarzer Jacke und blauen Jeans bekleidet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat gestern um 12 Uhr in der Ludwigstraße Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

