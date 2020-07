Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Aufmerksamer Zeuge alarmiert Polizei: Handel mit Betäubungsmitteln

Mönchengladbach (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwoch, 1. Juli, gegen 12 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem er in Rheydt an der Friedhofstraße einen möglichen Handel mit Betäubungsmittel beobachtet hatte.

Vor Ort trafen Polizisten zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren an. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Cannabisgeruch wahr. In den Taschen der Personen fanden die Polizisten mit Cannabis gefüllte Tütchen.

Gegen den 19-Jährigen, der mehrere solcher Tütchen mit sich führte, wurde eine Anzeige wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln geschrieben. Dem 18-Jährigen, bei dem ein Tütchen gefunden wurde, wird der Besitz von Betäubungsmitteln vorgeworfen. Die Ermittlungen dauern an. (ds)

