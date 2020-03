Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar - Rottweil - Villingen-Schwenningen) Verdächtiges Verhalten auf Autobahnparkplatz (25.03.2022)

Landkreis Rottweil / BAB A81 (ots)

Noch keinen richtigen Reim kann sich die Polizei auf ein Verhalten machen, das am Mittwochnachmittag auf den sich an der Bundesautobahn A81 in Fahrtrichtung Singen anliegenden Autobahnparkplätzen "Hasenrain" und "Eschachtal-West" festgestellt wurde.

Nach einem entsprechenden Hinweis überprüften Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil die Toilettenanlagen der genannten Parkplätze. Sie stellten fest, dass Unbekannte die Zugangstüren sämtlicher Damentoiletten von außen verschlossen hatten, um eine Sperrung oder Nutzung der Toilettenkabinen vorzutäuschen.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu einem Verursacher oder zu einem vermutlich durch einen Verursacher benutzten Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 34879-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell