Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugenhinweis auf Abladen von Altreifen: Verstoß gegen das Abfallgesetz

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach führt gegen einen 54-jährigen Mann Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Abfallgesetz.

Ein Zeuge hatte am Mittwoch, 1. Juli, gegen 23.30 Uhr im Stadtteil Schmölderpark an der Mittelstraße beobachtet, wie ein Mann dort vier Altreifen ablud. Der Zeuge meldete dies der Polizei. Beamte trafen den Tatverdächtigen an seiner Anschrift an. Der Mann musste die Reifen im Beisein der Polizei wieder in seinen Pkw laden. Eine Anzeige wurde geschrieben. (ds)

