Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mann pöbelt in Fußgängerzone - Polizei sucht weitere Geschädigte

Koblenz (ots)

Ein 32-jähriger Mann aus Kaiserslautern pöbelte am Mittag, gegen 14:20 Uhr, in der Fußgängerzone Altlöhrtor/Richard-Wilke-Platz gleich mehrere Passanten an und sorgte so für einen Einsatz der Polizei und des Ordnungsamtes. Neben dem Tatverdächtigen wurden vor Ort auch einige Geschädigte angetroffen, die angaben, von dem Tatverdächtigen anlasslos auf das Übelste beleidigt worden zu sein. Auch gaben Zeugen an, dass der Mann weitere Passanten, unter anderem ein Paar beleidigt und bedroht habe, die jedoch zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht mehr vor Ort waren. Diese Passanten sowie evtl. weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Koblenz 1 unter der Telefonnummer 0261 103-2510 in Verbindung zu setzen. Durch das Ordnungsamt wurde der Tatverdächtige einem Facharzt für Psychiatrie vorgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



