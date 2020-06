Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Dach der Wietzener Heimatstube beschädigt

Wietzen (ots)

(opp) In der Zeit vom 05.06. bis 15.06.2020 hat sich an der Wietzener Heimatstube auf dem Kirchplatz eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Demnach wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug, in der Höhe von ungefähr 280 cm, eine Dachrinne eingedrückt, welche dann weiter mehrere Dachpfannen verschob. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 500,- Euro. Aufgrund der Höhe des Daches geht die Polizei bei dem verursachenden Fahrzeug von einem Lkw oder einem Anhänger aus. Zeugenschaftliche Hinweise werden an die Polizeistation Marklohe unter der Telefonnummer 05021/924060 erbeten.

