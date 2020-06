Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen- Auf der B 65 von der Fahrbahn abgekommen

Nienburg (ots)

(BER)Am Mittwochabend, 17.06.2020, gegen 18.00 Uhr, befuhr eine 51 - jährige Stadthägerin die Bundesstraße 65 aus Bad Nenndorf kommend in Richtung Stadthagen. Auf freier Strecke verlor sie nach eigenen Angaben aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und lenkte, um nicht in den Gegenverkehr zu geraten, stark nach rechts. Dadurch geriet sie zunächst auf den Grünstreifen, durchquerte den danebenliegenden Graben sowie einen Wirtschaftsweg und kam im Feld zum Stehen. Dabei verfehlte sie einen Straßenbaum nur um wenige Zentimeter. Die Frau blieb unverletzt, am Mercedes entstand hoher Sachschaden.

