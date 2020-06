Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Illegale Entsorgung von Grünschnitt

Rinteln - OT Deckbergen (ots)

(swe). Durch den zuständigen Revierförster wird der Polizei gegen 12.30 Uhr mitgeteilt, dass er zwei 20-jährige Betroffene dabei beobachtet habe, wie sie unerlaubt Grünschnitt im Wald abladen würden. Durch die eingesetzten Beamten kann festgestellt werden, dass ein Eimer mit Grünschnitt bereits entleert worden war, drei weitere Eimer mit Grünschnitt befanden sich noch im Fahrzeug der beiden jungen Leute. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme zeigt die 20-jährige noch an, dass einer der Hunde des Försters an ihr hochgesprungen sei und sie dabei am Bein verletzte.

