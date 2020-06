Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Werkzeug aus Garage gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

In den frühen Morgenstunden des Montags ist ein Dieb in Bückeburg/Meinsen auf ein Privatgrundstück am Horstweg gegangen und fand eine unverschlossene Garage an einem Wohnhaus vor.

Aus der Garage entwendete der Täter mehrere Maschinen und ein Baustellenradio.

Die Wohnhausinhaber wurden durch ihren bellenden Hund gegen 03.00 Uhr geweckt und konnten noch eine flüchtende Person im Dunkeln sehen.

Der Straftäter hatte sich zum Abtransport des Diebesguts einen Handwagen aus der Garage genommen und verlor auf seiner Flucht das Radio.

Anschließend muss der Täter weitergezogen sein und betrat ein weiteres Grundstück am Horstweg, wo die dortigen Hausinhaber durch Lärm wach wurden, weil der Flüchtende wahrscheinlich gegen die Mülltonnen lief. Hier ließ er dann den Handwagen samt Diebesgut zurück.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722-95930, entgegen.

