POL-NI: Satteltasche gestohlen

Während einer "Pinkelpause" ist am Dienstag gg. 01.00 Uhr ein Radfahrer in Bückeburg/Berenbusch bestohlen worden.

Der Bückeburger ließ wegen seinem dringenden Bedürfnis sein Zweirad am Straßenrand der Schaumburger Straße zurück und musste anschließend feststellen, dass ihm in der Zwischenzeit seine schwarze Satteltasche vom Fahrrad gestohlen wurde, In der Tasche befand sich sein Portemonnaie mit Bargeld und allen wichtigen Ausweiskarten.

