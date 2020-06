Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unbekannte brechen in Wohnhaus ein, überraschen schlafende Bewohner und erbeuten Bargeld

Nienburg (ots)

(HEI) In der vergangenen Nacht vom 15.06.2020 auf den 16.06.2020 überraschten zwei bislang unbekannte Täter die Bewohner eines Wohnhauses in der Windmühlenstraße in Nienburg. Gegen Mitternacht drangen die Männer über die Terrassentür in das Haus ein und weckten dabei das schlafende Ehepaar. Die 77-jährige Frau ging mit ihrem 81-jährigen Mann, vom Lärm aufgeschreckt, ins Esszimmer und traf dort auf zwei dunkel gekleidete, maskierte, ca. 180-190cm große Männer, die beide mit einem Messer bewaffnet waren. Einer der Täter drängte die Dame zurück ins Schlafzimmer und verlangte die Herausgabe von Bargeld, während der Ehemann von dem anderen Täter in Schach gehalten wurde. Nachdem die Männer Bargeld und eine Geldbörse an sich nahmen, verließen sie das Haus und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Fahndung, auch unter Beteiligung des Polizeihubschraubers, verlief ergebnislos. Die Ehefrau erlitt durch die Tat einen Schock und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Bürgerinnen und Bürger, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter 05021/9778-0 zu melden. Relevant können auch Beobachtungen der letzten Tage sein, da nicht auszuschließen ist, dass das Wohnhaus im Vorfeld ausgekundschaftet wurde. Nähere Angaben zur Vorgehensweise, der Bewaffnung und zur Beute können derzeit nicht gemacht werden.

