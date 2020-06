Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kurioser Diebstahl und weitere Straftaten

Rinteln (ots)

(swe). Wenn man als Polizeibeamter denkt, man hätte in mehr als 40 Dienstjahren schon alle Sachverhalte erlebt, die das Leben so bietet, dann gibt es immer wieder auch Überraschungen. So wie der Sachverhalt, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag abspielte. Ein Rintelner Pärchen (45 und 47) will im Schrebergarten grillen und dazu laden sich selbst und spontan auch zwei weitere Personen ein, darunter ein 34-jähriger Mann aus Rinteln. Man trinkt und isst gemeinsam. Gegen 23 Uhr wird die Zusammenkunft beendet und das Pärchen legt sich in der Gartenlaube schlafen. Gegen 2 Uhr wacht die 45-jährige Frau auf und stellt fest, dass zwischen ihr und ihrem Lebensgefährten - quasi in der sogenannten "Besucherritze" - eine weitere Person liegt, nämlich der 34-jährige. Der fasst zudem beide im Bett liegenden Personen unsittlich an und wird des Gartens verwiesen. Gegen 06.00 Uhr wacht die 45-jährige erneut auf durch Geräusche und stellt fest, dass der 34-jährige wieder da ist und versucht, ihr eine Bratwurst in den Mund zu stecken. Da platzt ihr endgültig der Kragen und der Mann wird erneut des Gartens verwiesen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendet der Mann dabei die Fahrradtasche der 45-jährigen Frau mit Inhalt sowie zwei Bluetooth-Boxen. Die Polizei ermittelt nun gegen den bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getretenen 34-jährigen wegen Diebstahls und sexueller Belästigung.

