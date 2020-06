Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vandalismus

Bückeburg (ots)

(ma)

Sehr wahrscheinlich ist Vandalismus der Grund für eine Sachbeschädigung an der Florianstraße in Rusbend, wo aus der Betonverankerung ein Verkehrsschild (30 Zone) mutwillig herausgerissen und in einen Straßengraben geworfen wurde.

Die geschädigte Stadt Bückeburg ist informiert.

Die Polizei Bückeburg hat eine Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gefertigt.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Bückeburg entgegen, Tel.: 05722/95930.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell