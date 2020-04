Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Baucontainer aufgebrochen

53909 Zülpich (ots)

Werkzeug im Wert eines mittleren vierstelligen Euro-Betrags entwendeten in der vergangenen Nacht Diebe aus einem Baucontainer. Ein Angestellter der Baufirma bemerkte am heutigen Donnerstagmorgen (7 Uhr) den offenstehenden Container. Unbekannte hatten die Baustelle an der Martinstraße betreten und die Baumaschinen aus dem Container entwendet.

