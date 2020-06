Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Auseinandersetzung zwischen Familienangehörigen - Polizei zeigt massiv Präsenz

Nienburg (ots)

(BER)Am Freitagabend, 12.06.2020, gegen 19.30 Uhr, trafen zwei weibliche Angehörige zweier Nienburger Großfamilien in einem Markt an der Celler Straße aufeinander. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, sprühte nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen der Polizei, eine 43-jährige dem 24-jährigen Opfer Pfefferspray ins Gesicht. Das wiederum führte zu wechselseitigen Körperverletzungen, bei denen unter anderem eine Eisenstange eingesetzt wurde. Weitere Familienangehörige, die zum Teil vor dem Markt gewartet hatten, mischten sich in die Auseinandersetzung ein. Ein Beschuldigter bedrohte mehrere Personen mit einem Messer, ein 48-jähriger Beschuldigter verletzte zwei Opfer mittels einer mitgeführten Gartenhacke. Alle Verletzten wurden vor Ort ambulant behandelt und verzichteten auf weitere Behandlung. Da sich zeitweise geschätzte 50 - 60 Angehörige beider Familien im Tatortbereich aufhielten, erhöhte die Nienburger Polizei ihr Präsenz erheblich. Über 30 Polizeibeamtinnen und -beamte aus Nienburg und den umliegenden Dienststellen sorgten durch konsequentes Auftreten und Handeln dafür, dass ein weiteres Aufeinandertreffen verhindert wurde. "Der Streit zwischen den beiden Großfamilien schwärt schon seit langer Zeit, auch in der Öffentlichkeit," so Axel Bergmann, Sprecher der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. "Wir haben in der Vergangenheit durch unsere Präsenz und unsere getroffenen Maßnahmen deutlich gezeigt, dass wir alles Mögliche tun werden, damit unbeteiligte Personen nicht gefährdet oder geschädigt werden. Begangene Straftaten werden konsequent verfolgt." Am gesamten Wochenende kontrollierten Polizeibeamte gezielt Fahrzeuge und Personen, führten Gefährderansprachen und sprachen Platzverweise aus.

