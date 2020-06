Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Fahrradfahrer stürzt unter Alkoholeinfluss

Nienburg (ots)

(BER)Am Montagabend, 15.06.2020, gegen 21.25 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Nienburger den Radweg An der Stadtgrenze. Bei einem Griff nach hinten zum Gepäckträger verlor der Radfahrer die Kontrolle über sein Gefährt, stürzte und zog sich eine erhebliche Kopfwunde zu. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Da die Polizeibeamten den Verdacht auf Alkoholbeeinflussung hatten, ließen sie einen Atemalkoholtest durchführen. Nach dem Ergebnis von fast 2 Promille ordneten sie eine Blutprobenentnahme an.

