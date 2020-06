Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Randalierer bespuckt Polizeibeamte

Nienburg (ots)

(BER)Am Samstagabend, 15.06.2020, gegen 20.10 Uhr, wurde die Polizei Nienburg zur Unterstützung in die nahegelegene Helios-Klinik gerufen. Ein 41-jähriger Mann aus Nienburg war am Nachmittag zunächst vorläufig festgenommen worden, nachdem er zwei junge Frauen am Bahnhof mit einem Messer bedroht und sie beleidigt hatte. Nach einer Untersuchung durch eine Ärztin erfolgte die Einweisung in die Klinik. Am frühen Abend bedrohte der Beschuldigte das Krankenhauspersonal und konnte nicht beruhigt werden. Die eintreffenden Polizeibeamten überwältigten den Randalierer, der vermutlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand und fixierten ihn in einem Bett. Dabei bespuckte der Mann gezielt zwei junge Polizeibeamte und traf diese an verschiedenen Stellen. Nach einer weiteren ärztlichen Untersuchung erfolgte die Einweisung in eine psychiatrische Klinik. Die angegriffenen Polizeibeamte werden besonders betreut. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Widerstand ist eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell