Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200608.1 Lunden: Mit mehr als zwei Promille am Steuer

Lunden (ots)

Dank eines Hinweises hat die Polizei am Samstagabend die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Lunden aufgedeckt. Der Beschuldigte musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen und seinen Führerschein abgeben.

Um 20.00 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein offensichtlich betrunkener Autofahrer mit seinem Wagen eine Tankstelle in Lunden in Richtung Moor verlassen habe. Eine Streife traf den verdächtigen Mazda schließlich auf der Strecke zwischen Lunden und Schlichting an und stoppte ihn. Der Fahrzeugführer machte einen stark alkoholisierten Eindruck, ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 2,28 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten darauf die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein des 68-Jährigen sicher. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten den Beschuldigten nach Hause - er wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell