Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ohne Führerschein mit nicht zugelassenem Pkw vor Kontrolle geflüchtet

Hassel (ots)

Am Montag Abend gegen 23.55 Uhr wurde eine Streife auf einen Pkw aufmerksam, der ausgangs der Ortschaft Eystrup in Fahrtrichtung Hassel mit überhöhter Geschwindigkeit ein anderes Fahrzeug trotz durchgezogener Linie und Sperrfläche überholte. Sogleich setzte sich der Streifenwagen hinter besagten Pkw und gab Anhaltezeichen. Der Pkw-Fahrer beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug und versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen, konnte aber nach Verfolgung im Rethemer Weg in Hassel gestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrzegführer aus Drakenburg nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Pkw war zudem nicht zum Straßenverkehr zugelassen. Jedoch befanden sich am Pkw 2 Kennzeichen anderer Pkw, um eine Zulassung vorzutäuschen. Der Fahrzeughalter, ein 36-jähriger Drakenburger, saß ebenfalls mit im Pkw. Auch dieser besitzt keine Fahrerlaubnis. Der Pkw wurde an Ort und Stelle abgestellt, die Fahrt beendet. Auf sämtliche Insassen des Pkw, ein 21-jähriger Eystruper war auch noch mit an Bord, kommen mehrere Straf- und Ordnungswidrikeitenverfahren zu.

