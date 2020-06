Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Einbruch

Bückeburg (ots)

(ma)

Am Montag wollten Einbrecher in ein Wohnhaus in Bückeburg, Am Sandfurt, eindringen. Der Hauseigentümer war zu Hause und bemerkte wie ein Fenster des Wohnhauses durch einen Stein eingeworfen und am Fenstergriff manipuliert wurde.

Vom Tatort liefen zwei jugendliche männliche Person davon, die vermutlich gg. 17.00 Uhr über das Garagendach auf das Grundstück gelangten.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722-95930.

