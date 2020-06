Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit Verletzten zwischen Rodenberg und Algesdorf

Rodenberg / Algesdorf (ots)

(Haa) Am 17.06.2020, gegen 16:42 Uhr, kam es auf der K53 zwischen Rodenberg und Algesdorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 18jähriger Fahranfänger war mit seinem Seat aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Eine ebenfalls 18jährige Fahranfängerin konnte ihm mit ihrem BMW nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der linke Hinterreifen des BMW abgerissen und das Fahrzeug in sich gedreht. Der BMW kam erst im Straßengraben zum Stillstand. Die beiden Unfallbeteiligten zogen durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Die ebenfalls im BMW sitzende 20 jährige Beifahrerin, wurde vor Ort von einer alarmierten Rettungswagenbesatzung behandelt und anschließend mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Vehlen gebracht. Beide beteiligte Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschlepper geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000EUR.

