Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Polizei nimmt Apothekeneinbrecher auf frischer Tat fest

Nienburg (ots)

(BER)Am Donnerstagmorgen, 18.06.2020, kurz vor 03.00 Uhr, erhielt die Nienburger Polizei den Hinweis auf einen möglichen Einbruch in eine Apotheke in der Hansastraße. Wenige Minuten später trafen zwei Funkstreifenwagenbesatzungen am Ort ein. Im hinteren Bereich des Grundstückes entdeckten die Beamten eine verdächtige Person, die sich in einem Gebüsch versteckt hatte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Zusammen mit dem Eigentümer der der Apotheke durchsuchten die Polizeibeamten das Gebäude und stellten fest, dass der Täter ein Fenster aufgehebelt hatte und so in die Räume eingedrungen war. Die eingerichtete Einbruchmeldeanlage informierte einen Wachdienst und dieser umgehend die Polizei. So konnten die Beamten den Tatverdächtigen bereits nach wenigen Minuten festnehmen. In der Dienststelle stand bei dem polizeibekannten 48-jährige Nienburger eine erkennungsdienstliche Behandlung an. Außerdem wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der tatverdächtige Einbrecher nach Hause entlassen.

