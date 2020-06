Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Motorrad in Koblenz beschädigt und umgeworfen

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 17.06.2020, wurde zwischen 22.00 Uhr und 01.00 Uhr, ein grünes Motorrad der Marke Kawasaki in der Moselweißer Straße von Unbekannten beschädigt. An diesem Krad, welches am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Nr. 117 abgestellt war, wurde die Sitzbank zerschnitten, das amtliche Zulassungssiegel abgekratzt und der Tank verbeult. Anschließend wurde es umgeworfen. An der Kawa entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, Telefon: 0261-1030.

