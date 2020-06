Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw-Fahrer bei Unfall in Koblenz verletzt

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 16.06.2020, kam es um 15.32 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Arenberger Straße, bei dem einer der Beteiligten verletzt wurde. Der Fahrer eines Mercedes Benz befuhr die Arenberger Straße, aus Richtung Ehrenbreitstein kommend. In Höhe des Anwesens 144 geriet er in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf der regennassen Fahrbahn auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW. Dessen Fahrer verletzte sich leicht und wurde in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen, die beide von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten, entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

