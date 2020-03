Polizei Münster

POL-MS: 38-jähriger Motorradfahrer bei Unfall auf der Autobahn 43 schwer verletzt

Münster (ots)

Ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Nottuln wurde am Mittwochabend (25.3., 17:50 Uhr) bei einem Unfall auf der Autobahn 43 schwer verletzt. Nach Zeugenaussagen war der 38-Jährige mit seiner Kawasaki in Richtung Münster unterwegs, als er plötzlich mehrere Fahrzeuge links und anschließend rechts überholte und dann auf die linke Fahrspur ausscherte. Kurze Zeit später kollidierte er mit einem Sattelzug, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr und gerade einen anderen Lkw überholte. Der Kradfahrer stürzte zu Boden und blieb im Straßengraben liegen. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer erkannte die Situation und konnte noch rechtzeitig bremsen. Ein weiterer Pkw-Fahrer schaffte es nicht mehr sein Fahrzeug zu stoppen und krachte in das Heck des vorausfahrenden Autos. Rettungskräfte brachten den schwer Verletzten in ein Krankenhaus. Für die Bergung und Unfallaufnahme war die Autobahn bis etwa 21:00 Uhr in Richtung Münster gesperrt.

