Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rollerfahrerin kommt ins Rutschen und stürzt zu Boden

Rahden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag ist eine 16-jährige Rollerfahrerin verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die junge Frau aus Diepenau mit einem Peugeot-Roller die Weher Straße in Richtung der Barler Straße hinter einem vorausfahrenden PKW sowie einem Linienbus. Als der Bus an einer Haltestelle anhielt, begann der PKW-Fahrer an diesem vorbeizufahren, sodass die 16-Jährige ihm auf dem Zweirad folgte. Als der Autofahrer während des Überholens mutmaßlich abbremste, tat dies auch die Diepenauerin, kam dabei jedoch zu Sturz und zog sich Verletzungen zu. Nachdem sich Ersthelfer zunächst um die Jugendliche kümmerten, übernahmen Rettungskräfte die medizinische Versorgung und brachten sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Rahden.

