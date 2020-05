Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Motorradfahrer übersehen - Zwei Schwerverletzte; Schneverdingen: Einbruch verhindert; Walsrode: Ohne Führerschein und Versicherung; Schneverdingen: Feuer vermutlich durch Zigarette ausgelöst

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 04.05.2020 Nr. 1

30.04 / Motorradfahrer übersehen - Zwei Schwerverletzte

Soltau: Bei einem Verkehrsunfall auf der K 1 am Donnerstagnachmittag, gegen 14.20 Uhr wurden zwei Beteiligte schwer verletzt, einer davon lebensgefährlich. Ein 48jähriger Pkw-Fahrer war aus der Straße Grenzwall auf die K 1 gefahren, um dort zu wenden. Dabei übersah er einen in Richtung Soltau fahrenden Motorradfahrer. Der 53jährige prallte mit seinem Zweirad gegen den Pkw, kam zu Fall und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Unfallverursacher wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Beide kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Motorrad rutschte in der Folge in ein weiteres Fahrzeug, das am Grenzwall stand. Die K 1 musste für die Zeit der Unfallaufnahme teilgesperrt werden.

03.05 / Einbruch verhindert

Schneverdingen: Ein Unbekannter klingelte am Sonntagnachmittag, gegen 15.50 Uhr zunächst an der Haustür eines Gebäudes an der Theodor-Meyer-Straße und begab sich - nachdem niemand öffnete - in den Garten. Dort nahm er aus einem Schuppen einen Spaten und versuchte damit die Terrassentür aufzuhebeln. Als dieses misslang, schlug er mit dem Spaten die Scheibe ein. Eine aufmerksame Nachbarin hörte das Klirren der Scheibe und rief laut, woraufhin der Täter vermutlich in Richtung Moorweg flüchtete. Täterbeschreibung: männlich, etwa 50 Jahre alt, graue Haare, Stoppelschnitt, europäische Erscheinung, kräftig, breite Schultern, trug graue Softshelljacke. Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

03.05 / Ohne Führerschein und Versicherung

Walsrode: Polizeibeamte kontrollierten im Rahmen einer Streifenfahrt am Sonntagvormittag, gegen 11.10 Uhr auf der Bergstraße einen 24jährigen Motorrollerfahrer, weil er keinen Helm trug. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellten sie fest, dass das am Fahrzeug angebrachte, vormals grüne Versicherungskennzeichen mit schwarzer Farbe übermalt wurde. Den Versicherungsnachweis sowie eine Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorlegen. Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

03.05 / Feuer vermutlich durch Zigarette ausgelöst

Schneverdingen: Östlich der B 3, in einem Waldgebiet an der Straße Hof Bockheber kam es am Sonntagvormittag, gegen 10.35 Uhr aus ungeklärter Ursache zu einem Kleinbrand. Vermutlich wurde das Feuer durch eine weggeworfene Zigarettenkippe ausgelöst. Die Feuerwehr löschte den Brand. Hinweise bitte unter 05193/982500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell