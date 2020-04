Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbruch in Bäckereifiliale; Marklendorf: Hakenkreuze gesprüht; Schneverdingen: Nach Spiegelklatscher einfach weitergefahren

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.04.2020 Nr. 1

29.04 / Einbruch in Bäckereifiliale

Walsrode: Unbekannte hebelten in der Nacht zu Mittwoch mit brachialer Gewalt die rückwärtige Tür einer Bäckerei an der Hannoverschen Straße auf und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

29.04 / Hakenkreuze gesprüht

Marklendorf: In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch sprühten Unbekannte mit roter Farbe jeweils ein Hakenkreuz und die Zahl "88" sowohl auf ein Werbeschild an der Celler Straße als auch an die Rückseite des Dorfgemeinschaftshauses. Über die Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

21.04 / Nach Spiegelklatscher einfach weitergefahren

Schneverdingen: Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Dienstag, 21.04.2020, gegen 10.50 Uhr auf der Verdener Straße, Höhe Hausnummer 10 beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten, grauen VW Polo und fuhr einfach weiter. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen dunklen Pkw, größer als ein Kleinwagen, Kennzeichenfragment ..-JL... Zeugen sowie der Fahrer des Fahrzeugs werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell