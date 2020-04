Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Steinbeck: Zigarettenautomat geplündert; Soltau: Feuerwerkskörper löst Brand in Mehrfamilienhaus aus; Friedrichseck

Soltau: Brände im Wald; Engehausen: Waldboden in Brand gesetzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.04.2020 Nr. 1

26.04 / Zigarettenautomat geplündert

Steinbeck: Unbekannte öffneten in der Nacht zu Sonntag an der Straße Am Lütten Stimbeck einen Zigarettenautomaten und entwendeten sowohl die Schachteln als auch das Geld. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

25.05 / Feuerwerkskörper löst Brand in Mehrfamilienhaus aus

Soltau: Vermutlich durch einen Feuerwerkskörper ist am Samstag, gegen 17.30 Uhr ein Feuer an einer Wohnungseingangstür eines Mehrparteienhauses an der Ernst-August-Straße entfacht worden. Der Brand an der Tür wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

25.04 / Brände im Wald

Friedrichseck / Soltau: Am Samstagabend, gegen 20.00 Uhr brannten in einem Waldgebiet bei Friedrichseck aus ungeklärter Ursache etwa fünf Quadratmeter Waldboden. Zeugen löschten den Brand, Glutnester wurden von der Feuerwehr bekämpft. Gegen 22.30 Uhr kam es ebenfalls aus unbekannten Gründen zu einem Feuer an der Bahnstrecke Soltau - Visselhövede. Auf etwa 100 Quadratmetern brannte das Unterholz an der Bahnstrecke. Auch hier wurde die Feuerwehr tätig und löschte den Brand. Die Höhe des Schadens ist bisher nicht bekannt.

25.04 / Waldboden in Brand gesetzt

Engehausen: Am späten Samstagabend, gegen 23.00 Uhr geriet eine Waldfläche von rund 2.500 Quadratmetern am Drebberweg in Brand. Die Feuerwehr löschte die Glutnester und verhinderte eine Ausbreitung. Die Höhe des Schadens wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Hinweise zur Tat bitte unter 05191/93800.

26.04 / Reifen zerstochen

Walsrode: Unbekannte zerstachen in der Nacht zu Sonntag am Dürerring an mehreren Fahrzeugen jeweils den vorderen linken Reifen. Insgesamt waren drei Fahrzeuge betroffen, die in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 106 bis 110 standen. Der Schaden wird pro Fahrzeug auf rund 300 Euro geschätzt.

26.04 / Ohne Führerschein und betrunken nichtzugelassenes Fahrzeug gefahren

Munster: Polizeibeamte kontrollierten nach einem Zeugenhinweis am Sonntagabend, gegen 23.00 Uhr den Fahrer eines Pkw am Kohlenbissener Grund in Munster. Dabei stellten sie fest, dass das Fahrzeug nicht zugelassen und der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins war. Außerdem stand der 32-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,72 Promille. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren ein.

