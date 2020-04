Polizeiinspektion Heidekreis

23.04 / Nach Drogenkonsum polizeilichen Maßnahmen widersetzt

Bad Fallingbostel: Am Donnerstagmittag, gegen 13.15 Uhr wurde ein 24-Jähriger im Ankunftszentrum vom einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes dabei überrascht, als er einen Joint rauchte. Als der Bedienstete Unterstützung anforderte, kratzte ihn der junge Mann und schlug um sich. Dabei erlitt der Bedienstete eine Kratzwunde am Hals. Nachdem die Polizei eintraf verlor der Täter einen Klemmbeutel mit Cannabis und sperrte sich in der Folge gegen anstehende Durchsuchungsmaßnahmen. Er wurde von Polizeibeamten zu Boden gebracht, fixiert und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren ein.

23.04 / Autoaufbrüche: Portmonees im Visier der Täter

Schneverdingen / Schwarmstedt / Buchholz: In der Nacht zu Donnerstag schlugen Unbekannte an der Grünstraße sowie der Nordstraße in Schneverdingen bei jeweils einem Fahrzeug die Scheibe der Fahrertür ein. Aus dem Inneren entwendeten sie in beiden Fällen ein Portmonee. Am Großenweder Weg blieb es bei einer zerstörten Scheibe eines Pkw Nissan - Diebesgut wurde hier nicht erlangt. Auch im südlichen Heidekreis waren Autoaufbrecher aktiv. Am Donnerstagnachmittag schlugen sie die Scheibe eines Pkw Hyundai ein, der an der Hannoverschen Straße in Buchholz abgestellt war. Am frühen Abend, zwischen 18.30 und 19.25 Uhr, die eines Citroen, der auf einem Feldweg an der Celler Straße in Schwarmstedt stand. Auch hier wurde in beiden Fällen das im Fahrzeug zurückgelassene Portmonee gestohlen.

23.04 / Mit 4,09 Promille Unfall verursacht

Soltau: Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Kirchstraße in Soltau suchten Polizeibeamte die Unfallverursacherin zuhause auf. Die 52jährige Frau führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 4,09 Promille. Die Polizeibeamten ließen zwei Blutproben entnehmen und beschlagnahmten den Führerschein.

