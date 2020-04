Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem: Einbruch in Supermarkt; Schwarmstedt: Unfall: Brems- und Gaspedal verwechselt; Bad Fallingbostel: Verbremst und gestürzt - schwerverletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.04.2020 Nr. 1

22.04 / Einbruch in Supermarkt

Rethem: Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch, gegen 03.05 Uhr gewaltsam in einen Supermarkt an der Hainholzstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen ist nichts entwendet worden.

22.04 / Unfall: Brems- und Gaspedal verwechselt

Schwarmstedt: Auf einem Parkplatz an der Straße Tannhof wurde am Mittwochmorgen ein 55jähriger Fußgänger angefahren und verletzt. Ein 84jähriger Pkw-Fahrer aus Buchholz/A. verwechselte beim Rangieren/Rückwärtsfahren Brems- und Gaspedal und erfasste den Mitarbeiter des dort ansässigen Betriebes, der im Bereich hinter dem Fahrzeug stand und dem Verursacher beim Einladen helfen wollte. Der Verletzte kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

22.04 / Verbremst und gestürzt - schwerverletzt

Bad Fallingbostel: Eine 60jährige Frau aus Bad Fallingbostel verletzte sich am Mittwochmittag schwer, als sie mit ihrem Motorroller alleinbeteiligt auf der Vogteistraße zu Fall kam. Nach eigenen Angaben hatte sie sich verbremst, als vor ihr ein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste und war deshalb gestürzt. Die Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

