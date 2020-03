Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch

Straelen (ots)

Diverse Schmuckstücke haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf dem Nachtigallenweg erbeutet. Die Hauseigentümer waren am Samstag, 29.02.2020, gegen 22.30 Uhr nach Hause zurückgekehrt und stellten fest, dass die Hauseingangstür offenstand. Die herbeigerufene Streife durchsuchte zunächst das Haus nach möglichen Verdächtigen, konnte aber niemanden mehr antreffen. Die Täter waren vermutlich über die rückwärtige Terrassentür in das Hausinnere gelangt und hatten diverse Behältnisse durchwühlt. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht jetzt Zeugen. (SI)

