Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW Aufbruch

Heinsberg (ots)

In der Nacht vom 25. Januar (Samstag) auf den 26. Januar (Sonntag) schlugen unbekannte Täter an einem auf dem Waldenrather Weg abgestelltem PKW Citroen eine Seitenscheibe ein. Sie entwendeten zwei Päckchen, in denen sich Bücher befanden.

