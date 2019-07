Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240719 - 692: Verkehrsunfall mit umgeestürztem Transporter und 2 Verletzten in Gummersbach-Niedernhagen

Gummersbach (ots)

Am 24.07.2019 gegen 12:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Köln mit seinem Transporter die Schemmener Straße in Richtung Rodt. In Niedernhagen wollte er mit seinem Fahrzeug wenden, beachtetet jedoch nicht den nachfolgenden Fahrzeugverkehr in Form des Autos einer 35-jährigen Gummersbacherin. Diese wurde von dem Wendemanöver überrascht und konnte einen Zusammenprall mit dem Transporter des 26-jährigen nicht verhindern. Durch den Aufprall wurde der Transporter umgeworfen und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Bei dem Zusammenstoß wurden die 35-jährige und der 26-jährige leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Für die Bergung des Transporters und die Unfallaufnahme wurde die Schemmener Straße zeitweise komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ein Ermittlungsverfsahren wurde eingeleitet.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell