Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240719-689: Gegen Baum geprallt und überschlagen - Fahrer leicht verletzt

Radevormwaldd (ots)

Auf der L414 endete am Dienstag (23. Juli) die Fahrt eines 18-jährigen Fahranfängers an einem Baum. Der Hückeswagener fuhr um 19:30 Uhr mit einem roten BMW-Cabrio auf der Uelfe-Wuppertal-Straße (L 414) aus Richtung Dahlerau kommend in Richtung Radevormwald. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Dort prallte er gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug hoch geschleudert, überschlug sich und landete auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Grünstreifen auf dem Dach. Bis auf einen Schock und ein paar Schürfwunden zog sich der Fahrer nach ersten Erkenntnissen keine schlimmeren Verletzungen zu. Dennoch wurde er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem BMW entstand Totalschaden; er musste abgeschleppt werden. Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich etwas schwieriger, da der BMW in Hanglage zum Liegen kam. Die Feuerwehr kam mit einer Seilwinde zum Einsatz.

