Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240719-688: Tabakwaren im Visier der Diebe

Bergneustadt (ots)

Auf Tabakwaren hatten es Diebe abgesehen, die vergangene Nacht (24. Juli) in einen Verbrauchermarkt in der Stadionstraße eingedrungen sind. Die Täter öffneten gegen 2 Uhr gewaltsam ein Rolltor zur Lottoannahmestelle und entwendeten diverse Zigarettenpackungen aus den Regalen. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell