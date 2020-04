Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Bei Einbruch Akkuschrauber entwendet; Häuslingen: Brand einer Waldfläche

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.04.2020 Nr. 1

21.04 / Bei Einbruch Akkuschrauber entwendet

Bad Fallingbostel: Nachdem sie an der Haustür scheiterten, begaben sich Einbrecher von Montag auf Dienstag an die Terrassentür eines Hauses an der Teichstraße. Sie hebelten die Tür auf, gelangten in das Gebäude und entwendeten einen Akkuschrauber. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

21.04 / Brand einer Waldfläche

Häuslingen: Am Dienstagabend, zwischen 21.00 und 22.50 Uhr brannte aus ungeklärter Ursache am Mühlenweg eine circa 70 Quadratmeter große Fläche eines Waldstücks. Die Feuerwehr löschte den Brand. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

