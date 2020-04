Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Frankenfeld: Leichnam in der Aller; Bad Fallingbostel: Einbruch in Gaststätte; Soltau: Beim Unkraut bekämpfen Brand ausgelöst; Schneeheide: Polizei sucht Zeugen zum Motorradunfall in Schneeheide

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.04.2020 Nr. 1

19.04 / Leichnam in der Aller

Frankenfeld: Am Sonntagmittag ist in dem Fluss Aller bei Frankenfeld der Leichnam eines älteren Mannes aus dem Heidekreis von einem Kanufahrer entdeckt worden. Der Zentrale Kriminaldienst in Soltau hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Unglücksfall aus.

20.04 / Einbruch in Gaststätte

Bad Fallingbostel: Unbekannte drangen in der Nacht zu Montag in eine Gaststätte am Kirchplatz ein und entwendeten alkoholische Getränke und einen Zigarettenautomaten.

20.04 / Beim Unkraut bekämpfen Brand ausgelöst

Soltau: Am Montagvormittag, gegen 10.20 Uhr gerieten Dämmung und Holzbalken der Außenfassade der Bibliothek Waldmühle am Mühlenweg in Brand. Ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs hatte Nahe des Gebäudes Unkraut abgeflämmt und den Brand dadurch ausgelöst. Das Feuer konnte durch den Verursacher und den Hausmeister der Bibliothek mit einem Gartenschlauch gelöscht werden. Im gesamten Gebäude sammelte sich der Rauch. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

21.04 Polizei sucht Zeugen zum Motorradunfall in Schneeheide

Schneeheide: Ein 62jähriger Motorradfahrer wurde am Donnerstag, 16.04.202, kurz nach 10.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 209 bei Schneeheide lebensbedrohlich verletzt (wir berichteten). Nach bisherigem Ermittlungsstand haben sich mehrere Fahrzeuge hinter dem Motorrad befunden. Die Insassen dieser Fahrzeuge werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/984480 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell